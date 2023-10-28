Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor!

Farklı marka ve modellerin her an karşımıza çıktığı bir döneme girdik. Elektrikli araçlar, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gözdesi haline geldi, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için cazip hale geldi. Ayrıca, TOGG ile birlikte Türkiye'de de elektrikli araç algısı değişti ve bu araçlara olan talep arttı.