Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor!
Araç almak isteyenler için kritik bir uyarı yapıldı. Elektrikli otomobil almayı seçenler bin pişman oluyor. İşte haberin detayları...
Farklı marka ve modellerin her an karşımıza çıktığı bir döneme girdik. Elektrikli araçlar, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gözdesi haline geldi, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için cazip hale geldi. Ayrıca, TOGG ile birlikte Türkiye'de de elektrikli araç algısı değişti ve bu araçlara olan talep arttı.
Otomobil yazarı Levent Köprülü, elektrikli araçlardaki ikinci el satışlarının artışını ve servis sorunlarını ele aldı.
Elektrikli araçların alt yapılarının tam olarak oturmadığını dile getiren Köprülü, “Elektrikli araçların çok yaygın olmaması ve alt yapılarının henüz tam oturmamış olmaması nedeniyle elektrikli araç servislerinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Dünyada elektrikli otomobil marka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Elektrikli araçlara yönelik taleplerin artması ile birlikte firmaların tahmin etmediği ve planlarında olmayan çok fazla satış gerçekleşti. Firmalar servis konusunda yatırımlarını yaptılar ancak planlanandan fazla satış yatırımın yeterli düzeyde olmamasına neden oldu.
Eskiden bir araç satın alınırken aracın servisinin yaygın olması, kolaylıkla tamir edilebilmesi, yedek parça bulunurluğuna dikkat edilirdi. Şu anda da elektrikli araç satın alınırken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Son dönemlerde tüketiciler bu noktaları araştırmadan satın alma adımlarına geçtiler. Dolayısıyla burada böyle bir aksaklık olması gayet normal” ifadelerini kullandı.
YATIRIM AMAÇLI OTOMOBİL ALIMLARI PİYASAYI DENGESİZLEŞTİRDİ
Köprülü ayrıca, elektrikli araçların, diğer araçlardan farklı bir kullanım gerektirdiğini ve kullanıcıların yeterince bilgilendirilmediğini belirtti. Bu eksik bilgilendirme, elektrikli araç kazalarının artmasına ve servis sorunlarının oluşmasına yol açıyor.
Son zamanlarda diğer otomobillerde yaşanan fiyat artışlarının ardından devlet tarafından getirilen düzenlemeler, otomobil pazarının değişmesine neden oldu. İnsanlar, yatırım yapmak için otomobilleri tercih ettiler ancak sonunda piyasa dengesiz hale geldi. Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle araçlarını kar amaçlı satmaya çalışanlar da piyasada sorunlar yaşamaya başladılar.