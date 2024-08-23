Apple Kullanıcıları Çok Üzülecek! Yüzde 100 Zam Geldi
Apple’da iCloud+ aboneliklerine yüzde 100 zam yaptığını duyurdu. İşte iCloud+ paketlerinin önceki ve zamlı fiyatları...
Apple'ın 5 GB ücretsiz saklama alanı haricinde ücretli olarak sunduğu daha fazla saklama alanı iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam geldi. Yapılan zamla birlikte en yüksek paketin fiyatı 2 bin 500 TL'ye ulaştı. En düşük paket fiyatı ise 24.99 lira oldu.
İşte paketlerin zamlı fiyatları:
- 50 GB'lık paket - Önce: 12.99 TL / Sonra: 24.99 TL
- 200 GB'lık paket - Önce: 39.99 TL / Sonra: 79.99 TL
- 2 TB'lık paket - Önce: 129.99 TL / Sonra: 249.99 TL
- 6 TB'lık paket - Önce: 899.99 TL / Sonra: 1.299.99 TL
- 12 TB'lık paket - Önce: 1.799.99 TL / Sonra: 2.499.99 TL