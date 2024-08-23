Apple Kullanıcıları Çok Üzülecek! Yüzde 100 Zam Geldi

Apple'ın 5 GB ücretsiz saklama alanı haricinde ücretli olarak sunduğu daha fazla saklama alanı iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam geldi. Yapılan zamla birlikte en yüksek paketin fiyatı 2 bin 500 TL'ye ulaştı. En düşük paket fiyatı ise 24.99 lira oldu.

İşte paketlerin zamlı fiyatları: