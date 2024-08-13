Apple Açıkladı! Telefonu Bu Şekilde Şarj Etmemek Gerekiyormuş

Yapılan açıklamaya göre, iPhone modellerinin doğru şekilde şarj edilmediğinde cihazın performansında ve batarya ömründe olumsuz etkiler oluşabileceği belirtiliyor.

Apple'ın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, telefonunuzu şarj ederken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

Cep telefonları günlük hayatımızda artık adeta bir organımız haline geldi. Bununla beraber cep telefonlarımızı gün içerisinde sık sık şarja takıyoruz.

Birçok telefon kullanıcısı ise gün içerisinde cep telefonlarını kullanmasının ardından gece boyunca cep telefonlarını şarjda bırakıyor. Fakat zaman zaman haberlerini de duyduğumuz bu hareket dair Apple’den bir açıklama geldi.