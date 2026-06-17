AP'nin Türkiye Raporuna Dışişleri'nden Sert Tepki: 'Mesnetsiz İthamları Reddediyoruz'

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Türkiye Raporu'na Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, raporun 'temelsiz iddialar ve yanlış bilgiler' içerdiğini belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri reddetti.

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AP'nin Türkiye Raporuna Dışişleri'nden Sert Tepki: 'Mesnetsiz İthamları Reddediyoruz'
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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada şöyle:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (17 Haziran) kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir.

Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir.

'KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ'

Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.

AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir."

Kaynak: Haber Merkezi

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