Apartmanda El Bombası Paniği! Polis Alarma Geçti

Kastamonu'da bir apartmanda bulunan el bombası, polis ekiplerini alarma geçirdi. El bombası, ekiplerin incelemesinin ardından alınarak götürüldü. El bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Apartmanda El Bombası Paniği! Polis Alarma Geçti

Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi Taşçeşme Sokak'ta el bombası paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın içerisine bir el bombası bırakıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sokağı güvenlik şeridiyle kapatmasının ardından bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış vaziyetteki bomba binadan alınarak götürüldü.

Polis, el bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu
Son Güncelleme:
İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Soruşturmasında Flaş Gelişme: KKTC'de Yakalanan Kaan Ketenci Tutuklandı İBB'ye Yönelik 'Yolsuzluk' Soruşturmasında Flaş Gelişme
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
Acı Kaza! Baba Oğul Feci Şekilde Can Verdi Acı Kaza! Baba Oğul Feci Şekilde Can Verdi
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı