Apartman Kavgasında Silahlar Çekildi: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3032. Sokak'ta bulunan apartmanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Apartmanda paniğe sebep olan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralananın olmadığı olayda silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA