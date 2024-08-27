AÖF Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı

17 Ağustos'ta düzenlenen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları açıklandı. Sınava girenler sonuçları Anadolu Üniversitesi sitesinden öğrenebilecek.

AÖF Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı

AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirilmişti. Binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. Sınav sonuçları “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "2023-2024 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

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