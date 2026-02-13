Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi

Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı felç etti. Konyaaltı Sahili’nde sel sularıyla denize sürüklendiği değerlendirilen ölü boğa bulunurken, Kundu’da araziler sular altında kaldı. Alanya’da taşan çaylar evleri ve yolları bastı, araçlar mahsur kaldı, çardaklar denize kadar sürüklendi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sel ve fırtına ile beraber denize sürüklendiği değerlendirilen ölü boğa bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kıyı temizliği yapan ekiplerin bulduğu dana, vinç ile bulunduğu yerden alındı. Antalya Kundu bölgesinde ise araziler su altında kaldı.

Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi - Resim : 1

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım alanları göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir ambulans suyla dolan yolda ilerleyemedi. Bazı araçlar da suyla dolu yolda kaldı.

Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi - Resim : 2

ÇARDAKLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Sağanağın etkili olduğu Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki bazı piknik işletmelerinde hasar oluştu. Çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Durumu öğrenen işletme sahipleri, gece kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları tek tek toplayıp, kumsalda biriktirdi. İşletme sahipleri ve yakınları tarafından toplanan malzemeler kamyon ve kamyonetlere yüklenerek, bölgeden götürüldü.

Antalya’yı Sağanak Vurdu! Evler ve Arabalar Sular Altında Kaldı, 7 İlçede Okullar Tatil Edildi - Resim : 3

EVLER VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya'da sağanağın etkisiyle Oba Çayı'nın suyu yola kadar çıktı. Kızılcaşehir Kavşağı'nda araçlar yolda kalırken, bazı araçların içine su girdi. Oba Çayı'nın taşması sonucu 2 sitenin bahçesi suyla doldu, zemin kattaki evler su altında kaldı. Binada oturanların bazıları kendi imkanları ile çıktı, suda kalan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı. Binadan çıkamayanlar ise olup biteni balkondan izledi.

Kaynak: DHA

