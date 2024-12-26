Antalya'nın Kemer İlçesinde Toprak Kayması

Antalya Kemer’de şiddetli yağış Değirmendere mevkisinde toprak kaymasına yol açtı. Toprak kayması sonucu herhangi bir olumsuzluk ise yaşanmadı.

Antalya'nın Kemer İlçesinde Toprak Kayması

Meteorolojiden yapılan turuncu kod sonrası teyakkuzda olan Kemer Belediye ekipleri, Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisinde toprak kayması ihbarını aldı.

Olay yerine giden Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dağdan kayan toprakla yola düşen ağaçları bulunduğu yerden kaldırdı.

Toprak kayması sonucu herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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