Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaş'ta öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çıkan yangında 17 hektarlık alan küle döndü. Öte yandan dün Kumluca'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaş'ın Çataloluk Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.
15 HEKTAR KÜL OLDU
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 1400 rakımlı sarp ve kayalık alanda 22 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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