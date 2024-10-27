Antalya'daki Falezlerde Korku Dolu Anlar! Çığlıkları Duyan Oraya Koştu
Antalya'da, 35 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara inen bir şahıs herkesi alarma geçirdi. Kayalıklarda sıkışına kişinin yardım çığlıklarını duyanlar ekiplere haber verdi.
Kaynak: İHA
Korkutan olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda bulunan bir kişiyi uyarmak isteyen Nurettin M. A. (27), mahsur kaldı. Yaklaşık 35 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan Nurettin M. A.'nın, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Kayalıklarda mahsur kalan genci gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla Nurettin M. A.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin Nurettin M.A.'yı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından film sahnesi gibi izlendi.