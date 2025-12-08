Antalya’daki 4.9’luk Deprem Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Uyarılar! ‘Önümüzdeki Saatler Kritik’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da sabaha karşı 03.31’de Konyaaltı merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların sürmesi beklenirken, beklenenin aksine yaklaşık 10 saat sonra daha büyük bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD, saat 13.21’de Serik ilçesinde, 28 kilometre derinlikte 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Sarsıntı sonrası deprem uzmanlarından ise peş peşe açıklamalar geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

‘ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 SAAT KRİTİK’

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede Antalya’nın hem doğusunun hem batısının aktif faylarla çevrili olduğunu vurgulayarak 6 ve 6.5’un üzerinde deprem üretme potansiyeline dikkat çekti.

Kıbrıs Yayı’na işaret eden Bektaş, sabah yaşanan kırılmadan sonra ortaya çıkan ikinci depremin artçı olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Bugünkü deprem bizi tedirgin etti. Çünkü sabahki kırılmanın ardından yaşanan bu deprem artçı değil, umarım daha büyük bir deprem yaşanmaz. Ancak yumuşak zeminlerde depremin etkisinin daha da artması söz konusu. Yaşanan 4.9'luk orta büyüklükteki depremin bir hasara neden olduğunu düşünmüyorum ancak önümüzdeki 4-5 saat kritiktir. Panik yapmadan, ihtiyatlı olmak gerekir"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz

‘İKİ DEPREM BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ’

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz de iki depremin bağlantılı olmadığını belirterek Antalya Körfezi'nde benzer sarsıntıların zaman zaman görüldüğünü ifade etti.

Tüysüz açıklamasında, “Antalya Körfezi'nde bu tür depremlere aşinayız. Bunlar sıkışma belirteci olan, ters faylarda yaşanan depremlerdir. Bölgenin geçmişine baktığımızda hem yıkıcı hem de tsunami görülüyor. Bölgede 7'lik bir deprem söz konusu olursa yıkıcı da olur tsunami de yaratır. 4.9'luk deprem, 4.3'lük depremden bağımsız ve artçılar da gelebilir. 4'e varan artçılar mümkündür” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik

PROF. DR. ÖZÇELİK O İLLERİ İŞARET ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik, bölgeyi etkileyen fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özçelik, Türkiye’nin büyük kısmının yüksek risk grubunda yer aldığını belirterek, “Bugün Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na baktığımız zaman kırmızıyla bölünen bölgeler deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgeler ki; Türkiye'nin yüz ölçümünün büyük kısmının zaten kırmızı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. AFAD'ın sayfasına girip Türkiye Deprem Tehlike Haritası dediğimizde 'kırmızı' bölgelerin neresi olduğunu çok rahat görülüyor ki, bu bölgelerde bir deprem bekliyoruz. Tabii ki zamanı bilmek bizim için mümkün değil” dedi.

Kent merkezinde büyük aktif fay bulunmadığını söyleyen Özçelik, esas tehlikenin çevredeki faylardan geldiğini belirtti. Özçelik, “Bizi tehdit eden ise Antalya'nın çevresindeki, özellikle Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya doğru uzanan faylar. Aktif olup olmadığı belli olmayan Aksu ve Kırka bölgelerinde faylarımız olduğunu biliyoruz ve daha önemlisi aslında Akdeniz" şeklinde konuştu.

'ZEMİN YAPISI DEPREM DALGALARINI BÜYÜTEBİLİR’

Özçelik, Konyaaltı’nın zemin yapısına özellikle dikkat çekerek, “Zemin yapısı Antalya'nın diğer bölgelerine göre deprem dalgalarını büyütecek nitelikte olabilir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki konutlarımızın acilen risk durumlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Binalarımızın depreme karşı dayanıklı olup olmadıklarına karşı acilen analizlerin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir binanın deprem riskinin ortaya konulabilmesi için iki çalışma yöntemimiz var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet

‘DAHA BÜYÜK BİR DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM’

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntıları Afrika kıtasının kuzeye doğru hareketiyle ilişkilendirerek, “Afrika kıtasının kuzey yönünde Anadolu’ya doğru hareket etmesi ve dalma-batma kuşağı üzerinde oluşturduğu gerilimlerin küçük bir boşalması söz konusu. Antalyalılar sarsıntıyı hissetti ancak ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırırım” değerlendirmesini yaptı.

Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen

Dr. Bülent Özmen ise, “Şu an için daha büyük bir depremin gelme olasılığı düşük. Ancak gelişmeleri yakından izlemek gerekiyor. Depremin hangi fay üzerinde ve hangi kırılma mekanizmasıyla gerçekleştiğini tam olarak belirleyemedik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi