Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Otomobil Birbirine Girdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araca, arkadan gelen araçların çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Manavgat-Antalya D-400 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Alkan'ın kullandığı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ulus Akkılıç'ın kullandığı otomobile çarptı. Akkılıç'ın kullandığı otomobil de Hidayet İrfan Yücesan'ın kullandığı araca çarptı.
Kazada otomobil sürücülerinden Ulus Akkılıç yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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