Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi, 3 Yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Denizli kara yolunun Korkuteli'ne bağlı Yukarı Karaman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Balıkesir tur firmasına ait yolcu otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yan yatarak sürüklenen otobüste 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolunun tek tarafı ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA