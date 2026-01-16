Yanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli Tutuklandı

Antalya’da yol kenarında yanmış halde bulunan otomobildeki cesetle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli Tutuklandı
Antalya’da yanmış bir otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç netleşti. Yangının ardından yapılan incelemede, araçta bulunan cesedin Hacı Ali Tuncer’e ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde bir erkek cesedi bulundu.

Kaynak: AA

