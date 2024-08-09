Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.K, E.U, B.K, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö. ve Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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