Antalya'da Tuvalet Kavgası Kanlı Bitti! Ölene Kadar Darp Edilmiş

Antalya'da falezlerin bulunduğu parkta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz kişinin, tuvalette başlayan tartışmanın ardından darbedilerek öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sabah saatlerinde Yavuz Özcan Parkı'nda falezlerin olduğu yere gelenler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Olayı görenlerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşerek parktaki banklarda devam ettiğini öğrendi.

Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kimliği belirsiz kişinin bulunduğu yerdeki bir kaya parçasında da bir miktar kan izi belirlendi. Polis, kavgaya karıştığı kişilerin darp etmesi sonucu kimliği belirsiz erkeğin yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor.

GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENMEK İSTENDİ

Diğer yandan ceset üzerinde ve çevrede inceleme yapılması için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Parkın geniş bir alan olması nedeniyle yayaların olay yerinden sıklıkla geçtiği dikkati çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin, olay yeri şeridi olmaması nedeniyle şerit çekemedikleri ve sık sık vatandaşı olay yerinden uzaklaştırmak için uyarıda bulunduğu dikkati çekti. Gazetecilerin de görüntü almasını istemeyen bir polis memuru, “Çekmeyin kardeşim ya" diyerek alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Ceset, inceleme işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaynak: DHA