Antalya’da Şüpheli Ölüm: İsveçli Kadın Otel Odasında Cansız Bulundu

Olay, Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsveç uyruklu olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Svetlana Natalia Linder isimli kadın, kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu.

Otel personelinin kapıyı açmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, turistin naaşı, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaynak: İHA