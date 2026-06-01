Antalya'da Şüpheli Ölüm: Boşanma Aşamasındaki Hemşire Kolunda Serumla Ölü Bulundu

Önlenemeyen şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Olay Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görev yaptığı hastanenin acil servisinde hemşire olarak çalışan 7 aylık hamile Esra Uğur’dan (29) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek arama çalışması başlattı.

EVE POLİS EŞLİĞİNDE GİRİLDİ

Genç hemşireye telefonla ulaşamayan aile üyeleri, son olarak Esra Uğur'un boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'yu arayarak yardım istedi. İddiaya göre adrese giden U.U., kapının açılmaması üzerine durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, evde Esra'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

KOLTUKTA SERUM BAĞLI HALDE BULUNDU

Dairede yapılan ilk incelemede, 7 aylık hamile Esra Uğur, oturma odasındaki koltuk üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. En dikkat çekici unsur ise genç hemşirenin koluna damar yolu açılmış ve bir serumun bağlı olmasıydı. Olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Esra Uğur’un ve karnındaki 7 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KUMAR BORCU VE BOŞANMA İDDIASI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı delil araması gerçekleştirdi. Yapılan ilk teknik araştırmalarda, hayatını kaybeden hemşirenin ciddi miktarda kumar borcu olduğu ve bu mali kriz nedeniyle birkaç gün önce eşiyle kesin olarak boşanma kararı aldıkları belirlendi.

Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor.

ADLİ TIP MORGUNDA KAHREDEN ANLAR

Öte yandan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla cenaze bu sabah acılı anne Emine Uğur ve yakınlarına teslim edildi. Kızının tabutunu gördüğü sırada sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta güçlük çeken anne fenalaşınca tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA