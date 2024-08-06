Antalya'da Şüpheli Kadın Ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan Alman vatandaşı Elisabeth Koehler Manstein'den (75) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Manstein'nin savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Alman kadını mutfaktaki sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Manstein'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA