Antalya'da Suç Makinesi Dehşeti: Market Soygunu, İçinde Çocuk Olan Arabayı Kaçırma, Gasp...

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi.

İLK OLARAK MARKETTE KASADAKİ PARALARI GASP ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki T.E.K. isimli şüpheli bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İÇİNDE 10 YAŞINDA ÇOCUK OLAN ARABAYI KAÇIRDI

Yapılan araştırmalarda şüphelinin marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

BİR VATANDAŞIN TELEFONUNU DA ÇALDI

Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

DİRENİRKEN GÖREVLİNİN PARMAĞINI KIRDI

Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

6 AYRI SUÇLAMA VE 550 BİN LİRA CEZA KESİLDİ; TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA