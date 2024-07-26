Antalya'da Panik! Otel Bahçesine Yıldırım Düştü

Antalya'da dün akşam aniden bastıran sağanak yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Yağış esnasında bir otelin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Antalya'da Panik! Otel Bahçesine Yıldırım Düştü

Antalya'da dün akşam 22.30 sıralarında sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ

Bazı iş yerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı noktalarda da ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü. Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.

Kaynak: İHA

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