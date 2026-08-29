Antalya’da Orman Yangını: Kaş’ta Alevlere Havadan ve Karadan Dev Müdahale
Antalya'nın turistik ilçesi Kaş'ta, Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda uçak, helikopter ve onlarca yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.
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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesinden korkutan bir yangın haberi geldi. İlçeye bağlı Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVA VE KARA EKİPLERİ SEFERBER EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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