Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da Orman Yangını Alarmı! Bazı Evler Boşaltıldı - Resim : 1

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Antalya Yangın
