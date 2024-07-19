Antalya'da Operasyon: 1'i Kırmızı Bültenle Aranan 39 Şahıs Yakalandı
Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i kırmızı bültenle aranan toplam 39 aranan şahıs yakalandı. Şahıslar adli ve idari işlemlerinin ardından Adli makamlara sevkedildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1'i İnterpol tarafından uluslararası seviyede aranan olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı.
Şüpheli şahısların haklarında düzenlenen adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, Adli makamlara sevkleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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