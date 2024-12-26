Antalya'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Antalya'da kıyıya 4,5 metre uzunluğunda bir yunus vurdu. Ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Antalya'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin sahilinde yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığında ölü yunus bulundu.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde saat 09.00 sularında otel çalışanları tarafından plajda karaya vurmuş ölü yunus bulundu. Otel çalışanlarının bilgilendirdiği Genel Müdür Şinasi Gürocak, Kemer Belediyesi ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Kemer Belediyesi ekipleri ihbar sonrası bölgeye gelerek yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığındaki ölü yunusu aldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusun türünün boz yunus (Grampus griseus) olduğunu Akdeniz'de de daha önce görüntülendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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