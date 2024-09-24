Antalya'da Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksu-Kundu kara yolunda bariyerlere çarpan motosikletteki Mehmet Bilal ve hemşire Ayşe Gülizar hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Antalya'da Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Bilal (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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