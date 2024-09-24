Antalya'da Mide Bulandıran Görüntüler! Büyük Skandal Son Anda Ortaya Çıktı
Antalya'da, son kullanma tarihleri değiştirilerek ihraç edilmek istenen 65 binin üzerinde çikolata, bisküvi ve enerji içeceği ele geçirildi. Ayrıca, iç piyasada satılmak üzere hazırlanan 17 ton tarihi geçmiş tavuk eti bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, halk sağlığını tehdit eden bu skandalı ortaya çıkardı.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.’ye ait bir depoya yapılan denetimde, son tüketim tarihleri 2023 olan ithal ürünlerin üzerindeki tarihler asetonla silinip 2025 olarak yeniden yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen ürünler arasında çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konserveleri yer aldı.
Denetimler sonucunda, tarihi değiştirilmiş ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak Rusya’ya ihraç edilmek üzere hazırlandığı belirlendi. Aynı depoda kemirgenler tarafından zarar görmüş birçok ürün de bulundu. İşletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, 58 bin lira para cezası kesildi.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yapılan bir başka denetimde ise, hijyen koşullarını sağlamayan bir depoda 17 ton tarihi geçmiş tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları ele geçirildi. Onaysız parçalama işlemi yapılan depoda, bozulmuş tavuk etlerinin kıyma haline getirilerek piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha ederken, işletmeye idari yaptırım uyguladı. Halk sağlığını tehdit eden bu tür olayların önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.