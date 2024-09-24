Antalya'da Mide Bulandıran Görüntüler! Büyük Skandal Son Anda Ortaya Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.’ye ait bir depoya yapılan denetimde, son tüketim tarihleri 2023 olan ithal ürünlerin üzerindeki tarihler asetonla silinip 2025 olarak yeniden yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen ürünler arasında çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konserveleri yer aldı.

Denetimler sonucunda, tarihi değiştirilmiş ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak Rusya’ya ihraç edilmek üzere hazırlandığı belirlendi. Aynı depoda kemirgenler tarafından zarar görmüş birçok ürün de bulundu. İşletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, 58 bin lira para cezası kesildi.