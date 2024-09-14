Antalya'da Litrelerce Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya'daki operasyonlarda 4 bin litre sahte içki ele geçirilirken, bir zanlı da gözaltına alındı.

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Antalya'da Litrelerce Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Y. isimli şüphelin il dışından getireceği sahte alkolü piyasaya süreceğini belirledi.

Şüphelinin kullandığı aracı Döşemealtı ilçesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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