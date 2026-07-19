Antalya'da Korkutan Yangın! 9 Helikopter ve 3 Uçak Havalandı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor.

Kaynak: AA-DHA