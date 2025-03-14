Antalya'da Korkutan Olay, Görenler Hemen Polisi Aradı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde saat 11.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Yeşildere Mahallesi üzerinde yer alan boş arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, hemen polise haber verdi.

KİMLİĞİ BULUNDU

Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı. Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi

Kaynak: DHA