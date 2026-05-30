Antalya'da Korkutan Kayıp: 16 Yaşındaki Yasemin'den 3 Gündür Haber Alınamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Bolat ailesi, 3 gündür kayıp olan kızları Yasemin Bolat'tan (16) haber alamıyor.

İddiaya göre meslek lisesi öğrencisi olan ve haftanın büyük bölümünde Kadriye Mahallesi'ndeki bir kuaför salonunda staj yapan Yasemin Bolat, 28 Mayıs Perşembe günü annesiyle birlikte iş yerine gitti. Gün içinde annesinden eve dönmesini isteyen Yasemin, mesai bitimi olan akşam saatlerinde eve gelmedi. Kızlarının cep telefonunu arayan ancak "ulaşılamıyor" yanıtı alan aile, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

'TEK ARZUMUZ SAĞ SALİM DÖNMESİ'

Kızının hayatından derin endişe duyan baba Adem Bolat, arama çalışmalarını yürüten polis ekiplerinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Çaresiz baba, şu sözlerle seslendi:

"Kızım meslek lisesinde okuyor. Eğitim kapsamında haftanın bir günü okula, diğer günler ise bu kuaför salonuna gidiyordu. Perşembe akşamı eve dönmeyince dünyamız başımıza yıkıldı. Kızım Yasemin'i görenlerin, yerini bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini rica ediyorum. Tek arzumuz, kızımın evine sağ salim dönmesi."

Polis ekipleri, genç kızın staj yaptığı iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Yasemin Bolat'ı bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA