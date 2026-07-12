Antalya'da Korkutan Depo Yangını, Alevler Yan Binaları da Sardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların bitişiğindeki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

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Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

ÇIKAN YANGIN YAN BİNALARA SIÇRADI

Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞ CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU

Çevredekiler, depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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