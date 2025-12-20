Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde DSİ'ye ait sulama borusunun patlaması sonucu park halindeki bir otomobil suyla birlikte portakal bahçesine sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmdı, araçta ve yolda ise maddi hasar oluştu.

Son Güncelleme:
Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde, dün gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusu, henüz belilrlenemeyen bir sebepten patladı.

Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi - Resim : 1

Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan Seat marka otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, sulama borusunun patlamasının ardından yolda oluşan büyük çukur, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi - Resim : 2

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adıyaman’da Erkek Şiddeti! Ayrıldığı Eşini Öldürdü, Kızını YaraladıAdıyaman’da Erkek Şiddeti! Ayrıldığı Eşini Öldürdü, Kızını YaraladıGüncel
Valilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli OlduValilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Alanya
Son Güncelleme:
Adıyaman’da Erkek Şiddeti! Ayrıldığı Eşini Öldürdü, Kızını Yaraladı Adıyaman’da Erkek Şiddeti! Ayrıldığı Eşini Öldürdü, Kızını Yaraladı
Basın İlan Kurumu Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi Basın İlan Kurumu Toplantısı Sona Erdi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi' 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
'Uyuşturucu' Sorularını Tek Tek Yanıtladı: İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?