Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde DSİ'ye ait sulama borusunun patlaması sonucu park halindeki bir otomobil suyla birlikte portakal bahçesine sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmdı, araçta ve yolda ise maddi hasar oluştu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde, dün gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusu, henüz belilrlenemeyen bir sebepten patladı.
Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan Seat marka otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, sulama borusunun patlamasının ardından yolda oluşan büyük çukur, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
