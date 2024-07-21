Antalya'da Korkutan Alevler: Orman ve Seralara Sıçradı

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormana ve seralara sıçrayan alevler 2 saatte kontrol altına alındı.

Antalya'da Korkutan Alevler: Orman ve Seralara Sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Serik Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KORKUTAN ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin 5 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm ormanlık ve otluk alan, zeytin ağaçları, saman balyaları ile 10 sera zarar gördü.

Kaynak: AA

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