Antalya'da Kesinleşmiş Cezası Olan 3 Şahıs Yakalandı

Antalya’da haklarında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Antalya'da Kesinleşmiş Cezası Olan 3 Şahıs Yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y., D.K. ve I.U. isimli şahısların Döşemealtı ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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