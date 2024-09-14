Antalya'da Kavşakta Kaza: İki Araç Birbirine Girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün kaza meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde Salkımevler istikametine seyir halindeki Cem Kara’nın kullandığı motosiklet; 3069 sokak kavşağına geldiğinde sokaktan Barbaros Caddesi'ne çıkmakta olan İbrahim Baki Ergün’ün kullandığı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; yaralanan ve motosiklette yolcu olduğu bildirilen Mehmet Abaylı, kendi imkanıyla tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA