Antalya'da Kavşakta Kaza: İki Araç Birbirine Girdi
Antalya’da motosiklet ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün kaza meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde Salkımevler istikametine seyir halindeki Cem Kara’nın kullandığı motosiklet; 3069 sokak kavşağına geldiğinde sokaktan Barbaros Caddesi'ne çıkmakta olan İbrahim Baki Ergün’ün kullandığı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; yaralanan ve motosiklette yolcu olduğu bildirilen Mehmet Abaylı, kendi imkanıyla tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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