Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya’da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

İ.G. adlı şüphelinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği tespit edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi araçtayken yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 45 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Şüpheli İ.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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