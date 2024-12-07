Antalya'da İnanılmaz Olay! Ormanlık Alanda Vuruldu, 2 Saat Boyunca...

Antalya'da ormanlık alanda silahla vurulan vatandaş, 2 saat boyunca yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştı. Olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da İnanılmaz Olay! Ormanlık Alanda Vuruldu, 2 Saat Boyunca...

Antalya'da ormanlık alanda silahla vurularak yaralanan adam, 2 saat yürüyüp hastaneye ulaşmak için çabalarken bulundu. Yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, yakınları da gözyaşı döktü.

Antalya'da İnanılmaz Olay! Ormanlık Alanda Vuruldu, 2 Saat Boyunca... - Resim : 1

Antalya'nın Kepez ilçesinde Demirel Mahallesi 1086 sokak üzerinde dün saat 18.00'de meydana gelen olayda, Serdar Ç'nin yakınları polisi arayarak, akrabalarının silahla vurulduğunu öğrendiklerini, ancak kendisine ulaşamadıkları ihbarında bulundu. Ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri Serdar Ç'ye ait iz aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Antalya'da İnanılmaz Olay! Ormanlık Alanda Vuruldu, 2 Saat Boyunca... - Resim : 2

Saat 20.30 sıralarında, Şehir Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yaralı bir kişinin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine giden polise ekipleri yaralı kişinin Serdar Ç. olduğunu belirledi. Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi. Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç'nin yakınları, sağlık ekiplerine “Ablam bir göreyim, iyi mi?” diyerek gözyaşı döktü.

Polis Serdar Ç'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor.

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Kaynak: İHA

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