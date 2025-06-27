Bu Kez de Antalya’da Orman Yangını! 2 Bölgede Alevler Yükseldi

İzmir'deki yangın kabusu yeni bitmişken bir haber de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları yeniden gündeme geldi. Artan hava sıcaklıkları ve kuraklık, yangın riskini ciddi ölçüde artırırken, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. İzmir'de 22 saat süren kabusun ardından bir ilden daha alevler yükseldi.

Bu Kez de Antalya’da Orman Yangını! 2 Bölgede Alevler Yükseldi - Resim : 1

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi yoğun şekilde sürüyor. Yangınlar, Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Kurşunlu Mahallesi'nde ormanlık alanlarda meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınlar, sabah saatlerinde ihbar edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iki farklı noktada çıkan alevleri kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan seferber oldu.

Bu Kez de Antalya’da Orman Yangını! 2 Bölgede Alevler Yükseldi - Resim : 2

Alanya'daki yangına ilk etapta 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Aksu'daki yangına ise 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi.

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Kaynak: AA

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