Antalya'da İki Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde Tekke Mahallesi, Zeybekler Sokakta akşam saatlerinde Muhammet A.’nın kullandığı hafif ticari araç ile Ali Y.’nin kullandığı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonette bulunan ve çilek üretimi yaptığı öğrenilen sürücü Ali Y. ile R.A.Y., M.K.Y. ve Z.Y itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kamyonetteki yaralılarla birlikte yine yaralanan ticari araç sürücüsü Muhammet A. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA