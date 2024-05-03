Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan bir kişi, bıçakla diğer huzurevi sakinlerine saldırdı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı aynı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'de beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
İki farklı metroda kadınları taciz eden adamı vatandaşlar dövdü İki farklı metroda kadınları taciz eden adamı vatandaşlar dövdü
İETT’nin yeni otobüsleri seferlerine başladı İETT’nin yeni otobüsleri seferlerine başladı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! ENAG merakla beklenen enflasyon verilerini açıkladı