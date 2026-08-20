Antalya'da Günlerdir Haber Alınamayan Anne Kız Evlerinde Ölü Bulundu
Antalya'da komşularının en son 10 gün önce gördüğü 93 Ayten Harputlugil ile kızı 73 yaşındaki Nilgün Harputlugil, birlikte yaşadıkları evde ayrı odalardaki yataklarında ölü bulundu. Ölen anne kızın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
YAKINLARI KAPIYA DAYANDI
Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'den haber alamayan yakınları, 5'inci kattaki daireye çıktı. Kapının açılmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. İhbarla siteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇİLİNGİRLE GİRİLEN EVDE CANSIZ BEDENLERİN BULUNDU
Harputlugil'in kardeşlerinin talebi üzerine çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün, odalarındaki yataklarda hareketsiz buldu. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen anne kızın cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
EN SON 10 GÜN ÖNCE GÖRMÜŞLER
Diğer yandan komşularının, en son 10 gün önce anne ve kızıyla görüştüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA
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