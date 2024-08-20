Antalya'da Feci Zincirleme Kaza! Araç İçerisinde Sıkıştılar, Ekipler Güçlükle Kurtardı

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi kamyonette sıkıştı. Ekipler yaralıları kurtarırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Antalya'da Feci Zincirleme Kaza! Araç İçerisinde Sıkıştılar, Ekipler Güçlükle Kurtardı

Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Kadir Y'nin kullandığı 34 EM 3635 plakalı kamyonet Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağına geldiğinde aniden durdu. Bu sırada aynı istikamette gitmekte olan Fahri Akıncı'nın kullandığı 06 EBF 733 plakalı kamyonet, Yasin Arslan'ın himayesindeki 07 LTL 99 plakalı çekici, Salih Barış Ulu'nun kullandığı 07 S 9267 plakalı kamyonet ve Zafer Ilıcalı'nın kontrolündeki 07 BPC 943 plakalı aracın karıştığı 5 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 07 S 9267 plakalı kamyonetin sürücüsü Salih Barış Ulu ve kamyonette yolcu olarak bulunan Enes Çınar araç içerisinde sıkıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Salih Barış Ulu ve Enes Çınar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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