Antalya'da Feci Kaza: Hava Yastığı Hayat Kurtardı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Antalya'da Feci Kaza: Hava Yastığı Hayat Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1066 sokak ile 1067 sokak kesişiminde bir kaza meydana geldi. Ergin Özdemir idaresindeki otomobil, Uğur Sarıhan'ın kullandığı araca çarptı Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak yol kenarında ki kaldırıma çıktı. Araçlardan birisi apartman bahçesinin duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 34 JB 5833 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Güngör Sarıhan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücüler Uğur Sarıhan ile Ergin Özdemir birbirlerini suçladı.

Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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