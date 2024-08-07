Antalya'da Feci Kaza! 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Antalya'da Feci Kaza! 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Kürüş Caddesi'nde Özkan T.'nin kullandığı motosikletle, O.G.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özkan T., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kamyonet sürücüsü O.G. gözaltına alınırken kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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