Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı
Antalya'da polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan motosiklete standart dışında plaka takıldığı tespit edildi. Öte yandan ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 28 bin TL cezai işlem uygulandı.
Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçede gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan C.Z. idaresindeki motosiklete standart dışında plaka takıldığı; takılan plakanın ise bir ip yardımıyla askıya alındığı belirlendi.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Sürücüye standart dışında plaka takmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 28 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaynak: İHA