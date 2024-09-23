Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçede gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan C.Z. idaresindeki motosiklete standart dışında plaka takıldığı; takılan plakanın ise bir ip yardımıyla askıya alındığı belirlendi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye standart dışında plaka takmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 28 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA