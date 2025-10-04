Antalya’da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya’da sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde şort bulunan ve yüzünde dalış maskesi takılı olduğu belirlenen kişinin 41 yaşındaki Deniz Gül olduğu tespit edildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı falezleri yakınında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, denize falezlerden girdiği değerlendirilen kişinin Deniz Gül (41) olduğu tespit edildi. Gül’ün eşyaları arasında bir engelli kartı bulundu.

Cansız bedeni sudan çıkarılan Gül, sahil güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.

Kaynak: İHA

