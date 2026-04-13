Antalya'da Daha Büyük Deprem Kapıda mı? Şükrü Ersoy 'Yıkıcı Değil' Dedi, Naci Görür Uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah saat 08.48'de merkez üssü Antalya’nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 16.17 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi.

'BU FAY ÇOK DAHA BÜYÜĞÜNÜ ÜRETEBİLİR'

Depremin hemen ardından sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Helen-Kıbrıs Fay Zonu’na dikkat çekti.

Görür, depremin sığ bir derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir" uyarısında bulundu.

Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/8tmebsDq8k — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 13, 2026

'YIKICI BİR DEPREM DEĞİL'

Öte yandan, NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise daha farklı bir değerlendirmede bulundu. Antalya Körfezi’nde bu tür depremlerin zaman zaman yaşandığını belirten Ersoy, "Buranın daha önce çok büyük bir deprem oluşturduğuna dair elimizde kayıt yok. Bu büyüklükteki depremlerden sonra enerji bitiyor. Antalya civarında böyle bir depremin hasar vermesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi