Antalya'da Can Pazarı: Yolcu Midibüsüne TIR Çarptı, Çok Sayıda Yaralı Var

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Kaza, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Çiftçeşmeler mevkiinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

YOLCU İNDİRMEK İÇİN DURAN MİDİBÜSE TIR ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kemer istikametinde seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki 07 K 8739 plakalı yolcu midibüsü yolcu indirmek için durduğu esnada arkadan gelmekte olan Mehmet V. idaresindeki 07 UU 101 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yatarak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarın ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 07 K 8739 plakalı midibüste yolcu olarak bulunan İdo C. A., Serhat S., Hayrettin S., Ege P., Tamarı T., Kuzey P. ,Murat P. ,Nurten P., Bahtiyar R., Birgül R., Serdar S. hafif yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kemer istikametine uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA